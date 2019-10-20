Федерация бокса России построит спортивный центр имени чемпиона мира Артура Бетербиева

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России построит спортивный центр на родине чемпиона мира Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям

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В субботу Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

"На родине Бетербиева будет построен центр его имени. Мы ждем его возвращения и начнем все необходимые процедуры", - сказал Кремлев. Бетербиев является уроженцем Хасавюрта.

В активе 34-летнего Бетербиева 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.