Рублев назвал неописуемым счастьем победу на Кубке Кремля в свой день рождения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Победитель мужского одиночного разряда "ВТБ Кубок Кремля" Андрей Рублев назвал неописуемым счастьем победу на турнире в свой день рождения. Об этом теннисист рассказал журналистам после победы.

В воскресенье Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в финальном матче турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Рублев, которому в воскресенье исполнилось 22 года, победил со счетом 6:4, 6:0.

"Чувства, которые я испытываю не описать словами. Этот турнир - это все мое детство. И это безумное счастье просто играть на нем, а выиграть, тем более в свой день рождения - это просто супер, - сказал Рублев. - В последнем гейме на моей подаче все внутри тряслось [от напряжения]".