Екимов считает успешным выступление сборной России по велотреку на чемпионате Европы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Выступление сборной России по велоспорту на треке на чемпионате Европы в нидерландском Апелдорне получилось успешным. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Турнир завершился в воскресенье. Сборная России завоевала на нем шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую. В общекомандном зачете российские велогонщики заняли третье место, выиграли зачет нидерландцы (5-4-4), вторыми стали французы (5-1-2).

"Конечно, [выступление можно считать] успешным, - сказал Екимов. - Не все страны, которые принимали участие здесь, могут похвастаться таким количеством золотых медалей. У нас есть и серебро, и бронза - комплект неплохой. Но это общая картинка".

Также Екимов отметил, что мужской сборной необходимо улучшить результаты. "В целом все, что произошло здесь, было прогнозируемо, у нас сильные позиции в спринтерских дисциплинах, особенно среди женщин, мужчины у нас очень близки к подиуму, но немножко им не хватает, - сказал он. - Я думаю, проблемы связаны с тем, что им надо искать человека на первую позицию разгоняющего, потому что вторая и третья позиции у них конкурентоспособные, но для первой надо искать отдельного человека, который здесь [на чемпионате Европы] не присутствовал, что касается нашего темпа, рассчитывали, конечно, на командную гонку, что они попадут в восьмерку и поборются во втором заезде за выход в финал, но в паре сотых секунд остались за бортом. Жаль, ведь мы рассчитывали на очки, чтобы нагнать отставание в борьбе за попадание на Олимпиаду, они молодые ребята, недавно рекорд России поставили, но первый заезд остается камнем преткновения".

Глава ФВСР сообщил, что федерация обсудит итоги турнира и перспективы развития на заседании президиума, которое состоится 22 октября. "Что касается других дисциплин - омниум, мэдисон, здесь нам есть, над чем работать, - сказал он. - У нас есть гонщики, единственное, мы должны каждому из ребят, которые участвуют в этих видах, предоставить определенные условия - хороший соревновательный календарь, чтобы они нарабатывали базу. Чудес не бывает, 22 октября у нас будет президиум федерации, будем делать анализ и обсуждать стратегию, как нам это дело урегулировать на сезон Кубка мира и чемпионат мира, это важно не только в контексте хорошего выступления, но и попадания на Олимпийские игры".