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Футбол в Испании

Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" уступил "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании

"Эспаньол" занимает предпоследнее место в турнирной таблице

ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб "Эспаньол" дома проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:1 в матче девятого тура чемпионата Испании.

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Единственный мяч забил Карл Токо Экамби (17-я минута).

В турнирной таблице "Эспаньол" продолжает оставаться в зоне вылета, занимая 19-ю строчку с 5 очками. "Вильярреал" располагается на шестом месте, набрав 14 очков.

"Эспаньол" является соперником российского ЦСКА (Москва) на групповом этапе Лиги Европы. 3 октября ЦСКА дома проиграл "Эспаньолу" со счетом 0:2, второй матч команд состоится 12 декабря в Испании.

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