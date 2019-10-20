"Спартак" победил СКА и прервал серию из трех поражений в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился капитан команды Анатолий Никонцев (15-я и 22-я минуты), один гол на свой счет записал Мартиньш Карсумс (10), у проигравших отличились Ярослав Дыбленко (17) и Сергей Плотников (59). Защитник столичного клуба Андрей Кутейкин провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Помимо "Спартака", он выступал за уфимский "Салават Юлаев", СКА, омский "Авангард" и московское "Динамо", на его счету 151 очко (53 шайбы + 98 результативных передач). "Спартак" в 15-й раз обыграл СКА в матчах КХЛ, всего в лиге клубы провели 45 очных встреч.

"Спартак" в этом сезоне уже обыгрывал СКА в гостевом матче, который прошел 7 октября (3:2 ОТ). Московский клуб прервал серию из трех поражений. СКА уступил в третий раз подряд, последняя победа петербуржцев была одержана 13 октября в гостевом матче против нижегородского "Торпедо" (4:1).

В других матчах дня "Барыс" на своем льду в овертайме оказался сильнее подмосковного "Витязя" (3:2), магнитогорский "Металлург" дома переиграл омский "Авангард" (3:0), нижнекамский "Нефтехимик" на выезде победил рижское "Динамо" (2:1). "Нефтехимик" победил в Риге впервые за восемь лет (шесть матчей подряд выиграли рижане), в предыдущий раз нижнекамцы победили "Динамо" в Риге 9 декабря 2011 года (5:2).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, имея в активе 24 очка после 21 матча, "Спартак" идет на седьмой строчке, набрав 20 очков в 20 играх. В следующем матче петербургская команда сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком" 22 октября, "Спартак" в этот же день в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом".