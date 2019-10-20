Ковпанец: результаты Войновой и Шмелевой на ЧЕ по велотреку достойны уважения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Результаты, показанные россиянками Анастасией Войновой и Дарьей Шмелевой на чемпионате Европы по велоспорту на треке в нидерландском Апелдорне, заслуживают самой высокой оценки. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат Европы в Нидерландах завершился в воскресенье. Сборная России завоевала на турнире шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую. В активе Войновой три золотые медали - в индивидуальном и командном спринтах (последняя - в паре со Шмелевой), в гите, а также в командном спринте. Шмелева, помимо победы в командном спринте, стала обладательницей серебра в гите и бронзы в кейрине.

"Естественно, вопросов нет к спринтерской группе, это наши девчонки Даша и Настя, те результаты, которые они показали на чемпионате Европы, достойны уважения, - сказал Ковпанец. - Конечно, запомнилось успешное выступление Дениса Дмитриева в кейрине, также задача стояла более важная - заработать рейтинговые олимпийские очки, прежде всего в мужском командном спринте. Мы заняли пятое место, но поляки за нами, немцы - перед нами, то есть мы свои позиции не утратили и сохранили место в восьмерке сильнейших, которые будут попадать на Олимпиаду".

"Есть разочарование от выступления нашей команды в мэдисоне, - добавил специалист. - Потому что особого отставания нет у девчонок, здесь достойно занимаем третье место в олимпийском рейтинге, но все равно на каждом этапе нельзя терять очки, которые могут понадобиться в дальнейшем. По мужской команде тоже вопрос стоит - думаю, в ближайшее время будем варьировать состав, пробовать других спортсменов для того, чтобы решить задачу попадания на Олимпийские игры".

Также Ковпанец объяснил, почему мужская сборная России выступила хуже женской. "Конкуренция высокая - была раньше и есть сейчас, - сказал он. - Европейцы доминируют в велоспорте, есть, конечно, австралийская и американская команды, но в целом выигрывают европейцы. Так что здесь конкуренция выше, чем на многих международных стартах".