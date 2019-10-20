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Летние олимпийские виды спорта

Бенефис Войновой и Шмелевой. Чемпионат Европы по велотреку завершился в Нидерландах

Сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды
Анастасия Войнова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Войнова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по велоспорту на треке в нидерландском Апелдорне завершился в воскресенье. Сборная России завоевала на турнире шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

В составе российской сборной на турнире выступил 21 велогонщик. В мужских соревнованиях приняли участие Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Алексей Ткачев, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенев, Дмитрий Мухомедьяров и Артур Ершов. В женских - Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Екатерина Роговая, Евгения Аугустинас, Тамара Дронова, Мария Новолодская, Диана Климова, Дарья Малькова и Мария Ростовцева.

Наиболее ярким получилось выступление женской команды. На счету велогонщиц пять из шести медалей сборной. Причем все три золотых награды также были завоеваны девушками.

Чемпионат Европы в Нидерландах стал особенным для Войновой. Именно благодаря 26-летней спортсменке и были добыты три золотые награды - она выиграла индивидуальный спринт и гит, а также в паре со Шмелевой победила в командном спринте. На турнире в Апелдорне Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы, теперь в ее активе шесть золотых медалей в командном спринте, еще три - в гите и две - в одиночном спринте. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов ранее в беседе с ТАСС заявил, что на европейском первенстве в Нидерландах Войнова показала, что является индивидуально сильной велогонщицей.

"Естественно, вопросов нет к спринтерской группе, - сказал ТАСС главный тренер российской сборной Сергей Ковпанец. - Это наши девчонки Даша и Настя. Те результаты, которые они показывают на чемпионате Европы, достойны уважения".

Мужчинам надо прибавлять

В отличие от женской команды, у мужчин в Апелдорне не заладилось. Лучшим в составе мужской сборной России на чемпионате Европы стал Денис Дмитриев, завоевавший серебряную медаль в кейрине. По мнению Екимова, результаты мужской команды могли бы быть лучше.

"В целом все, что произошло здесь, было прогнозируемо, у нас сильные позиции в спринтерских дисциплинах, особенно среди женщин, мужчины у нас очень близки к подиуму, но немножко им не хватает, - сказал он. - Я думаю, проблемы связаны с тем, что им надо искать человека на первую позицию разгоняющего, потому что вторая и третья позиции у них конкурентоспособные, но для первой надо искать отдельного человека, который здесь [на чемпионате Европы] не присутствовал, что касается нашего темпа, рассчитывали, конечно, на командную гонку, что они попадут в восьмерку и поборются во втором заезде за выход в финал, но в паре сотых секунды остались за бортом. Жаль, ведь мы рассчитывали на очки, чтобы нагнать отставание [в борьбе за попадание на Олимпиаду]".

В общекомандном зачете сборная России заняла третье место. Выиграла зачет сборная Нидерландов (5-4-4), вторыми стали французы (5-1-2). Несмотря на то что российская команда завоевала меньше медалей, чем в прошлом году (восемь наград - три золотые, две серебряные и три бронзовые), положение в медальном зачете удалось улучшить на один пункт. В 2018 году российские велогонщики закончили чемпионат Европы в Глазго на четвертом месте.

Европейское первенство в Апелдорне - один из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Велогонщики не получали прямых лицензий на олимпийский турнир, однако их результаты будут учитываться при составлении итогового рейтинга Международного союза велосипедистов. В зависимости от положения Национального олимпийского комитета (НОК) в нем будут распределены квоты, публикация рейтинга запланирована на 2 марта 2020 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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