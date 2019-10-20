ЦСКА разгромил "Зелену-Гуру" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 20 октября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 104:64 обыграл польскую "Зелену-Гуру" в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 20 очков. В составе польской команды больше всех очков набрал атакующий защитник Ярослав Зысковски - 15.

В турнирной таблице ЦСКА занимает седьмое место с тремя победами и двумя поражениями. "Зелена-Гура" идет десятой, одержав одну победу в четырех матчах.

Следующий матч ЦСКА проведет дома против саратовского "Автодора" 4 ноября, польская команда 5 ноября примет на своем паркете пермскую "Парму".

В другом матче игрового дня подмосковные "Химки" переиграли "Астану" (73:56) и одержали пятую подряд победу в лиге. Российский клуб лидирует в турнирной таблице, победив во всех встречах, "Астана" с одной победой в трех играх идет девятой.