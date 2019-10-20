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Футбол в России

Тренер "Краснодара" Матвеев назвал ничью в матче с "Динамо" закономерной

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ничья в матче 13-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Динамо" является закономерным результатом. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

"Первый и второй тайм мы очень плохо начали, пропустили быстрый мяч, что позволило "Динамо" сыграть больше от своего плана. "Динамо" вышло в пять защитников и, наверное, быстрый мяч помог им осуществить план. Результат закономерен, для нас после паузы [на матчи сборных] каждое единоборство было тяжелым", - отметил Матвеев.

"Динамо" провело первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова, с которым Матвеев вместе работал в динамовской академии. Впервые в сезоне бело-голубые сыграли по схеме в три центральных защитника. "Хочется пожелать удачи Кириллу Александровичу. Если говорить честно, мы являлись фаворитами, поэтому мы ожидали, что "Динамо" выйдет в три центральных защитника, особенно зная Кирилла Александровича, он прагматичный тренер", сказал Матвеев.

В следующем туре "Краснодар" примет "Оренбург" 27 октября. Тремя днями ранее краснодарцы на выезде сыграют с турецким "Трабзонспором" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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