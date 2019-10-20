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Футбол в России

ЦСКА досрочно выиграл женский чемпионат России по футболу

Армейский клуб гарантировал первое место за три тура до окончания первенства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский женский футбольный клуб ЦСКА досрочно победил в чемпионате России сезона-2019.

В 18-м туре, который прошел в воскресенье, ЦСКА на выезде переиграл ижевское "Торпедо" со счетом 4:0, московский "Локомотив" в гостях уступил "Чертаново" (0:1). По результатам тура ЦСКА стал недосягаем до "Локомотива" и досрочно выиграл золотые медали первенства. Футболистки "Локомотива" гарантировали себе вторую строчку. ЦСКА пробился в квалификацию женской Лиги чемпионов сезона-2020/21.

ЦСКА впервые выиграл чемпионат страны, в 2017 году команда завоевала Кубок России. Футболистки армейского клуба одержали 16 побед и дважды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения в текущем сезоне. В прошлом году победу в чемпионате одержала "Рязань-ВДВ", самым титулованным клубом является пермская "Звезда-2005", в активе которой шесть чемпионских титулов.

До конца чемпионата осталось три тура, в женском чемпионате России принимают участие восемь команд, которые играют в три круга. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с "Рязанью-ВДВ" 26 октября.

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Российский футбол
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