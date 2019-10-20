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Сборные по футболу

Черчесов готов остаться на посту главного тренера сборной России по футболу до 2022 года

Специалист отметил, что его все устраивает во главе национальной команды

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов остаться на своем посту после чемпионата Европы 2020 года. Об этом 56-летний специалист сообщил в эфире "Матч ТВ".

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Черчесов 27 июля 2018 года подписал контракт с Российским футбольным союзом по системе "2+2".

"В моем контракте все написано, если я его подписал, значит, меня и тренерский штаб все устраивает", - сказал Черчесов, отвечая на вопрос, готов ли он работать в сборной до 2022 года.

Черчесов возглавил российскую сборную в августе 2016 года, при нем команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года в России, а также досрочно обеспечила себе выход в основную стадию чемпионата Европы 2020 года.

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