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Летние олимпийские виды спорта

Российская команда Top9 победила на турнире по брейкингу ROBC-2019 в Москве

Первым в личных мужских соревнованиях стал Иван Ососков

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская команда Top9 заняла первое место в командных соревнованиях на международном турнире Russian Open Breaking Competition (ROBC). Соревнования прошли в Москве.

Второе место заняла украинская команда East Side Bboys, третьими стала команда Fusion MS из Южной Кореи.

В соревнованиях среди старшей возрастной группы у девушек (спортсмены старше 19 лет) победу одержала француженка Сара Би (Sarah Bee), второй стала немка Жилу Расул (Jilou), третьей стала россиянка Наталья Килячихина (Kastet).

У мужчин призовые места заняли российские спортсмены, первым стал Иван Ососков (Alkolil), вторым - Назип Миникаев (ZipRock), третье место у Евгения Первушкина (Cheerito).

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Летние олимпийские виды спорта
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