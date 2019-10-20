Новиков: "Динамо" сможет играть сильнее после восстановления травмированных футболистов

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Бело-голубые провели первую официальную встречу под руководством Новикова. Из-за травм динамовцам в игре не смогли помочь Максимилиан Филипп, Тони Шунич, Клинтон Н'Жи, Жоаозиньо и Сергей Паршивлюк, по причине дисквалификации матч пропускал Артур Юсупов.

"Потери очень большие - это игроки очень высокого уровня, есть надежда на то, что мы можем играть сильнее с их возвращением. Не стал бы говорить, что мы сегодня увидели что-то выдающееся. Мы неплохо провели второй тайм, имели преимущество, создавали моменты. Но если вы спросите, что для меня лучше, красивая игра или набранные очки, на данный момент я однозначно выберу набранные очки", - отметил Новиков.

"Шунич получил травму на тренировке сборной, как быстро поправится, пока непонятно. Н'Жи вышел после травмы на тренировку, но понял, что пока не может тренироваться в общей группе. У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы его сегодня привлекли к игре, могли бы потерять на очень долгий срок, он рвался на поле, но здоровье игрока превыше всего. Жоаозиньо должен приступить к занятиям в общей группе в середине следующей недели, Паршивлюк получил повреждение в контрольной игре с "Пюником" (2:0)", - пояснил тренер.

Новиков считает, что его команда была ближе к победе в матче с "Краснодаром". "Тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата, первый тайм в плане атакующих действий нам не удался, в обороне мы практически ничего не дали создать сопернику у своих ворот. В перерыве сделали поправки, попросили игроков играть более агрессивно и прессинговать. Считаю, что во втором тайме мы были ближе к победе, чувство двоякое - с одной стороны, мы прервали серию неудач, с другой, хотелось большего", - подчеркнул Новиков.

Впервые в сезоне "Динамо" играло по схеме с тремя центральными защитниками. "Считаю, что эта схема больше раскрывает возможности игроков и больше подходит под то, как мы можем использовать их лучшие качества. Мне нравится, что ребята очень быстро воспринимают информацию, в этом плане очень легко работать. Посмотрим, поменяем или оставим схему на матч с ЦСКА", - резюмировал Новиков.