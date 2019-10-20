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Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 16 наград во второй медальный день на Всемирных военных играх

Среди них шесть золотых медалей

ТАСС, 20 октября. Российские спортсмены завоевали 16 наград во второй медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне принесли национальной команде шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград. В фехтовании двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года Яна Егорян завоевала золото (сабля), в дзюдо победили Михаил Игольников (до 90 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Алена Прокопенко (до 70 кг). Леонид Екимов стал первым в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 метров, пловец Олег Костин завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем.

Шпажист Алан Фардзинов стал серебряным призером соревнований, в водно-спасательном многоборье второе место заняли Мария Патласова (200 м) и женская сборная России в составе Дарии Ермаковой, Елизаветы Климентьевой, Анастасии Лязевой и Патласовой (эстафета 4 по 50 м с препятствиями). Пловчиха Светлана Чимрова стала второй на дистанции 100 м баттерфляем, женская сборная России в составе Ирины Кривоноговой, Виктории Беляковой, Анастасии Гуженковой, Розалии Насретдиновой, Александры Папуши, Дарьи Устиновой и Анны Егоровой завоевала серебро в эстафете вольным стилем 4 по 100 м.

Бронзовые награды команде принесли дзюдоисты Нияз Ильясов (до 100 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг), а также пловцы Даниил Пахомов (50 м баттерфляй), Гуженкова (200 м вольный стиль), Егорова (400 м вольный стиль) и мужская сборная России в составе Семена Маковича, Петра Жихарева, Романа Ларина, Владислава Гринева, Евгения Седова и Дениса Адеева.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград, лидирует команда Китая (26-9-9), на третьем месте идут бразильцы (2-6-8). Соревнования завершатся 27 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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