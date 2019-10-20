Россияне завоевали 16 наград во второй медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 20 октября. Российские спортсмены завоевали 16 наград во второй медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне принесли национальной команде шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград. В фехтовании двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года Яна Егорян завоевала золото (сабля), в дзюдо победили Михаил Игольников (до 90 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Алена Прокопенко (до 70 кг). Леонид Екимов стал первым в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 метров, пловец Олег Костин завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем.

Шпажист Алан Фардзинов стал серебряным призером соревнований, в водно-спасательном многоборье второе место заняли Мария Патласова (200 м) и женская сборная России в составе Дарии Ермаковой, Елизаветы Климентьевой, Анастасии Лязевой и Патласовой (эстафета 4 по 50 м с препятствиями). Пловчиха Светлана Чимрова стала второй на дистанции 100 м баттерфляем, женская сборная России в составе Ирины Кривоноговой, Виктории Беляковой, Анастасии Гуженковой, Розалии Насретдиновой, Александры Папуши, Дарьи Устиновой и Анны Егоровой завоевала серебро в эстафете вольным стилем 4 по 100 м.

Бронзовые награды команде принесли дзюдоисты Нияз Ильясов (до 100 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг), а также пловцы Даниил Пахомов (50 м баттерфляй), Гуженкова (200 м вольный стиль), Егорова (400 м вольный стиль) и мужская сборная России в составе Семена Маковича, Петра Жихарева, Романа Ларина, Владислава Гринева, Евгения Седова и Дениса Адеева.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград, лидирует команда Китая (26-9-9), на третьем месте идут бразильцы (2-6-8). Соревнования завершатся 27 октября.