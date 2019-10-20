Черчесов: футболисты сборной России доверяют вратарю Гилерме

Вратарь "Локомотива" Гилерме провел все восемь матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, пропустив четыре мяча. Уроженец Бразилии получил российское гражданство в ноябре 2015 года, в марте следующего года впервые получил вызов в сборную России - на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции. Дебютировал за россиян в игре с литовцами (3:0). Был в заявке сборной России на чемпионате Европы - 2016 и Кубке конфедераций, но ни одного матча на тех турнирах не сыграл.

"Он играет надежно, стабильно. Надо учитывать, что это вратарь лидера чемпионата. Мы видим, что игроки команды ему доверяют. Ничего не хотелось бы менять, чтобы не было головной боли, но, с другой стороны, мы никогда не закрываем глаза ни на одного вратаря", - сказал Черчесов.

По словам Черчесова, ряд молодых игроков делает себе поблажки, что может сказаться на их карьере в национальной команде. "Фамилии я называть не буду, но с таким отношением в сборную кто-то и не попадет", - отметил он.

Сборная России благодаря победе над киприотами (5:0) 13 октября за две игры до конца отборочного турнира обеспечила себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы.