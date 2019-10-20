Футболист "Динамо" Игбун надеется, что команда выйдет на победный путь

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун надеется, что в скором времени команда вернется на победный путь в чемпионате России по футболу. Об этом Игбун рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в 13-м туре чемпионата России. Бело-голубые прервали серию из трех поражений подряд в премьер-лиге, но не могут выиграть на протяжении шести встреч.

"Такое бывает, играешь хорошо, но нет результата, а иногда без качественной игры получается добывать очки. Мы понимали, что скоро все должно наладиться. Теперь у нас новый тренер и новая система. Надеюсь, мы вернемся на победный путь, продолжим играть в том же духе и обыграем ЦСКА", - отметил Игбун.

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг назвал матч с "Динамо" очень сложным. "Динамо" играло от обороны, они действовали компактно и плотно, было трудно находить пространство, чтобы развивать наши атаки. Мы создали несколько моментов, но их было сложно реализовать. "Динамо" очень хорошо сыграло в обороне", - сказал шведский форвард.

"Краснодар" набрал 27 оков и занимает третье место в турнирной таблице. В активе "Динамо" 11 очков, бело-голубые идут на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с московским ЦСКА 27 октября, в тот же день "Краснодар" примет "Оренбург". 24 октября "Краснодар" на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.