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НХЛ

"Рейнджерс" потерпели четвертое поражение подряд в НХЛ, несмотря на шайбу Панарина

Клуб из Нью-Йорка проиграл "Ванкуверу" со счетом 2:3
Артемий Панарин AP Photo/Nick Wass
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 проиграл "Ванкуверу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (7-я минута), Брок Бесер (14) и Джей Бигл (17), у проигравших отличились Йеспер Фаст (35) и россиянин Артемий Панарин (46).

Заброшенная шайба стала для 27-летнего Панарина четвертой в текущем сезоне, в шести играх он набрал 6 очков. Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями.

Звездами матча были названы шведские хоккеисты: форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон (2 передачи), вратарь победителей Якоб Маркстрём (38 сейвов) и голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист (40).

В турнирной таблице Западной конференции "Ванкувер" поднялся на пятое место, набрав в восьми матчах 10 очков, "Рейнджерс" потерпели четвертое подряд поражение и идут на предпоследнем, 15-м месте на Востоке, имея в активе 4 очка после шести игр.

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