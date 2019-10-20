Асадулаев: уровень участников турнира по брейкингу ROBC вырос по сравнению с прошлым

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уровень танцоров, которые стали участниками международного турнира Russian Open Breaking Competition (ROBC) в Москве, вырос по сравнению с прошлогодним соревнованием. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал судья турнира, член российской команды Predatorz Crew Джамал Асадулаев.

Турнир Russian Open Breaking Competition прошел 18-20 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Российская команда Top9 заняла первое место в командных соревнованиях, Наталья Килячихина (Kastet) стала третьей в соревнованиях среди старшей возрастной группы у девушек (спортсмены старше 19 лет). У мужчин все призовые места заняли российские танцоры, первым стал Иван Ососков (Alkolil), вторым - Назип Миникаев (ZipRock), третье место у Евгения Первушкина (Cheerito).

"По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось, в этот раз было намного больше крутых танцоров. Были очень накаленные по содержанию баттлы", - подчеркнул Асадулаев.

"Все остались довольны турниром, в плане организации нареканий тут никаких не может быть. Организация такого уровня - большая редкость в этом мире. Тут учитывались все пожелания танцоров - воды достаточно, еда есть, все довольны. Только выходи и танцуй", - добавил собеседник ТАСС.

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.