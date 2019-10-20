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Летние олимпийские виды спорта

Асадулаев: международные турниры по брейкингу в России необходимы для развития танцоров

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Играх-2024

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Организация и проведение в России международных турниров по брейкингу, подобных Russian Open Breaking Competition (ROBC), помогает в развитии этого направления, они необходимы для совершенствования молодых танцоров. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал судья ROBC-2019, член российской команды Predatorz Crew Джамал Асадулаев.

Турнир Russian Open Breaking Competition прошел 18-20 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Российская команда Top9 заняла первое место в командных соревнованиях, Наталья Килячихина (Kastet) стала третьей в соревнованиях среди старшей возрастной группы у девушек (спортсмены старше 19 лет). У мужчин все призовые места заняли российские танцоры, первым стал Иван Ососков (Alkolil), вторым - Назип Миникаев (ZipRock), третье место у Евгения Первушкина (Cheerito).

"Такого рода мероприятия нужны для развития нашего танцевального направления, развития этой культуры. Брейкинг стал олимпийским видом спорта, и это уже немного другой уровень, в том числе и выход на другой уровень восприятия этого танца. У нас очень сильное молодое поколение, такого рода мероприятия служат большим толчком для развития. Они просто необходимы", - отметил Асадулаев.

"Включение брейкинга в олимпийскую программу уже успело на нас повлиять - по всему миру проходят турниры, на которых выявляют мировых лидеров в этом направлении. Наш танец - это часть хип-хоп культуры, в которую также входит диджеинг, граффити, старшее поколение, которое выросло и воспитано немного другим образом, может иногда воспринимать в штыки [признание брейкинга олимпийским видом]. Но тем не менее это же не отнимает у тебя суть твоей культуры. Подобные мероприятия, наоборот, прославляют твой танец", - добавил собеседник ТАСС.

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Летние олимпийские виды спорта
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