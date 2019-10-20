Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым

ТАСС, 20 октября. Украинский боксер Александр Гвоздик выписан из больницы, куда он попал после боя с россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает ESPN .

В субботу 32-летний Гвоздик проиграл техническим нокаутом 34-летнему Бетербиеву, который объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Бой прошел в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Приблизительно через час после поединка Гвоздик вместе со своим промоутером Тедди Атласом направились в больницу для проведения обследования.

"Все в порядке, нет кровоизлияния в мозг или каких-то других серьезных травм, просто небольшое сотрясение после ударов, как сказали врачи, однако мы хотим провести более тщательное обследование", - заявил Атлас.

Гвоздик не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.