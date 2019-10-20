Бились как львы. "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче тренера Новикова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 15374 зрителей. 13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения. Столичный клуб в преддверии матча с "Краснодаром" подготовил ряд мероприятий, посвященных Яшину. При входе на фанатскую трибуну болельщиков "Динамо" была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному вратарю. В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты "Динамо" прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину на территории стадиона. Автографы болельщикам раздавали вратари "Динамо" прошлых лет Владимир Пильгуй и Александр Уваров. Также в торговом центре состоялся концерт одной из кавер-групп. Перед началом матча на поле вышли дочь и внук Льва Яшина, а также его правнук, они вынесли оригинал "Золотого мяча", который вратарь получил в 1963 году.

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Обе команды появились на поле в синих футболках, изготовленных специально к 90-летию со дня рождения Яшина, а вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца и черных свитерах с номером 90. Именно в таком головном уборе выходил на поле Яшин. Правнук Яшина Лев Фролов нанес символический удар по мячу. Болельщики "Динамо" на фанатской трибуне развернули баннер в честь 90-летия Яшина со словами из кричалки, которой они поддерживают свою команду: "Только Яшин, только "Динамо". Игра прошла под девизом "Жизнь как матч". Каждую минуту на табло появлялись фотографии разных периодов жизни Яшина. "Динамо" сыграло в три защитника "Динамо" подходило к игре, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, с серией из трех поражений подряд в чемпионате. Вкуса побед в премьер-лиге бело-голубые не знали с 24 августа, когда на выезде был обыгран "Тамбов" (2:0). После поражения в прошлом туре от "Оренбурга" (0:2) руководство клуба приняло отставку Дмитрия Хохлова. 8 октября во время паузы на игры сборных исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кирилл Новиков, который руководил молодежной командой. Из-за травмы динамовцам в игре не смогли помочь Максимилиан Филипп, Тони Шунич, Клинтон Н'Жи, Жоаозиньо и Сергей Паршивлюк, дисквалифицирован за красную карточку в прошлом туре Артур Юсупов. "Потери очень большие, это игроки очень высокого уровня, есть надежда на то, что мы сможем играть сильнее с их возвращением. Шунич получил травму на тренировке сборной, как быстро поправится, пока непонятно, Н'Жи вышел после травмы на тренировку, но понял, что пока не может тренироваться в общей группе. У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы его сегодня привлекли к игре, могли бы потерять на очень долгий срок, он рвался на поле, но здоровье игрока превыше всего, Жоаозиньо должен приступить к занятиям в общей группе в середине следующей недели, Паршивлюк получил повреждение в контрольной игре с "Пюником" (2:0)", - пояснил после матча Новиков. В центре обороны вместо Романа Евгеньева с первых минут появился Иван Ордец, который до этого играл в чемпионате России только один раз, выйдя на замену в матче с "Локомотивом" (1:2). Динамовцы впервые в сезоне играли в три центральных защитника - Ордец, Владимир Рыков и Заурбек Плиев, Константин Рауш действовал на позиции левого защитника, а Григорий Морозов был переведен на правый край обороны. "Считаю, что эта схема больше раскрывает возможности игроков и больше подходит под то, как мы можем использовать их лучшие качества. Мне нравится, что ребята очень быстро воспринимают информацию, в этом плане очень легко работать", - отметил Новиков.

Поменялась с приходом нового наставника и тренерская скамейка "Динамо". В 13-м туре первый матч под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско проводил "Спартак", красно-белые сыграли вничью с "Рубином" (0:0). В отличие от немецкого специалиста, который поменял скамейку хозяев ради того, чтобы быть ближе к фанатской трибуне и дальше от линейного арбитра, Новиков выбрал дальнюю от активных болельщиков лавку. "Надо было что-то поменять - мы поменяли. Наудачу. Плюс здесь боковой судья рядышком, можно что-то ему сказать", - пояснил Новиков после матча. "Краснодар" в двух прошлых турах одержал домашние победы над тульским "Арсеналом" и "Спартаком". По сравнению с игрой с красно-белыми в составе "Краснодара" Юнес Намли и Тонни Вилена заменили Руслана Камболова и Кристиана Рамиреса. Новиков прервал серию поражений, но не выиграл Перестановки тренера "Динамо" сработали уже на третьей минуте. Оба крайних защитника подключились к атаке, Рауш навесил с левого фланга, удар Морозова сначала заблокировал Намли, однако мяч отскочил к динамовцу, который со второй попытки хладнокровно пробил мимо вратаря и открыл счет. Морозов является воспитанником "Динамо", матч прошлого тура с "Оренбургом" стал для него сотым в футболке бело-голубых. Перед началом встречи он получил специальный приз из рук дочери Льва Яшина. На десятой минуте первый момент создал "Краснодар", Сергей Петров нашел передачей Маркуса Берга в штрафной, но несильный удар шведского форварда в угол ворот парировал Антон Шунин. В первом тайме "Краснодар" имел подавляющее преимущество по владению мячом (74 на 26 процентов), а динамовцы старались действовать на контратаках и имели несколько потенциальных моментов, которые не смогли довести до ума. Сравнять счет гости смогли на 35-й минуте, после подачи углового капитан Александр Мартынович остался один и с близкого расстояния расстрелял Шунина. Во втором тайме динамовцы стали играть активнее, неплохие моменты имели Сильвестр Игбун и Роман Нойштедтер, но после удара первого выручил Сафонов, а второй пробил выше ворот. В концовке несколько шансов вырвать победу было у гостей, но встреча завершилась ничьей. "В перерыве сделали поправки, попросили игроков играть более агрессивно и прессинговать. Считаю, что во втором тайме мы были ближе к победе, чувство двоякое, с одной стороны, мы прервали серию неудач, с другой, хотелось большего. Не стал бы говорить, что мы сегодня увидели что-то выдающееся, мы неплохо провели второй тайм, имели преимущество, создавали моменты. Считаю, что мы были ближе к победе", - сказал Новиков.

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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев работал в паре с Новиковым в динамовской академии. Специалисты возглавляли команду игроков 1999 года рождения. В настоящее время к играм за основу из этого возраста привлекаются Роман Евгеньев и Вячеслав Грулев, Грулев так на поле и не появился, а Евгеньев вышел на замену во втором тайме. "Хочется пожелать удачи Кириллу Александровичу. Если говорить честно, мы являлись фаворитами, поэтому мы ожидали, что "Динамо" выйдет в три центральных защитника, особенно зная Кирилла Александровича, он прагматичный тренер", - сказал Матвеев. После матча все футболисты "Динамо" во главе с Новиковым отправились к фанатской трибуне и исполнили кричалку с последними словами "Только Яшин, только "Динамо". В последних играх под руководством Хохлова эта традиция неизменно нарушалась. Болельщики скандировали фамилию Новикова, тем самым продемонстрировав доверие новому тренеру. Хохлова же, как и бывшего спортивного директора клуба Романа Орещука, а также Белкина поклонники бело-голубых высмеивали баннерами и масками. "Краснодар" отпустил лидеров, "Динамо" осталось в зоне вылета Матч между "Краснодаром" и "Динамо" завершал программу 13-го тура. Краснодарцы знали, что их прямые конкуренты в борьбе за первое место в турнирной таблице "Зенит" и "Локомотив" свои встречи выиграли. "Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 6:1, а железнодорожники переиграли "Ахмат" (2:0). Чтобы установить троевластие, "Краснодару" было необходимо побеждать "Динамо". Но Матвеев признал, что ничья стала закономерным результатом. "Первый и второй таймы мы очень плохо начали, пропустили быстрый мяч, что позволило "Динамо" сыграть больше от своего плана. "Динамо" вышло в пять защитников, и, наверное, быстрый мяч помог им осуществить план. Результат закономерен, для нас после паузы [на матчи сборных] каждое единоборство было тяжелым", - сказал Матвеев. Берг назвал матч с "Динамо" очень сложным. "Динамо" играло от обороны, они действовали компактно и плотно, было трудно находить пространство, чтобы развивать наши атаки. Мы создали несколько моментов, но их было сложно реализовать. "Динамо" очень хорошо сыграло в обороне", - отметил шведский форвард. "Краснодар" благодаря ничьей оторвался на одно очко от "Ростова", идущего четвертым. Также в воскресенье потерял очки московский ЦСКА, который на выезде сыграл вничью с "Уфой" (1:1). Как и "Ростов", армейцы отстают от "Краснодара" на одно очко. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с московским ЦСКА 27 октября, в тот же день "Краснодар" примет "Оренбург". 24 октября "Краснодар" на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Динамо" осталось на предпоследнем, 15-м месте в таблице.