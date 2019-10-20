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Мировой футбол

AP: Китай будет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года

Заявка страны будет рассмотрена в четверг на заседании совета ФИФА

ТАСС, 21 октября. Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира 2021 года, заявка страны будет рассмотрена в четверг на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае. Об этом сообщает AP со ссылкой на свои источники.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли сильнейший континентальный клубный турнир в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, в финале мадридский "Реал" обыграл "Аль-Айн" со счетом 4:1.

В 2019 и 2020 годах турнир пройдет в Катаре. Сейчас в нем принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании турнира, с 2021 года число участников вырастет до 24 команд.

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