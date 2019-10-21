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WTA

Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе теннисистка дошла до финала "ВТБ Кубка Кремля"
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 21 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 40-го на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

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На прошлой неделе 28-летняя теннисистка дошла до финала "ВТБ Кубка Кремля", где уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 1:6, 1:6). Дарья Касаткина, которая на прошлой неделе была первой ракеткой России, неудачно выступила на московском турнире, проиграв в первом круге, и потеряла 33 позиции в рейтинге, занимая теперь 70-ю строчку.

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии, третье - японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 21 октября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6476 очков;
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;
  • 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5246;
  • 4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5041;
  • 5 (6). Симона Халеп (Румыния) - 4962;
  • 6 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4401;
  • 7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4120;
  • 8 (4). Элина Свитолина (Украина) - 3995;
  • 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3935;
  • 10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 3870…
  • 30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…
  • 35 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…
  • 41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...
  • 55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
  • 59 (66). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
  • 70 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 851…
  • 83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) - 749...
  • 90 (89). Анастасия Потапова (Россия) - 695...
  • 96 (102). Анна Калинская (Россия) - 668…
  • 100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) - 639...
  • 134 (137). Мария Шарапова (Россия) - 466.
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