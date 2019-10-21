Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 21 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 40-го на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе 28-летняя теннисистка дошла до финала "ВТБ Кубка Кремля", где уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 1:6, 1:6). Дарья Касаткина, которая на прошлой неделе была первой ракеткой России, неудачно выступила на московском турнире, проиграв в первом круге, и потеряла 33 позиции в рейтинге, занимая теперь 70-ю строчку.

Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии, третье - японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 21 октября: