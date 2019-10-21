Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

На прошлой неделе 22-летний спортсмен стал победителем "ВТБ Кубка Кремля", обыграв в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. На счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, финал в Москве стал для него четвертым в карьере. 22-е место в рейтинге является для Рублева самым высоким в карьере.

Еще один россиянин Карен Хачанов, который уступил в Москве в 1/4 финала итальянцу Андреасу Сеппи и не смог защитить титул победителя турнира, опустился на девятую строчку. Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Из-за усталости он снялся с московского турнира, также он пропустит соревнования в Вене, которые пройдут на этой неделе.

В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 21 октября: