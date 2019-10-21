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ATP

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Карен Хачанов опустился на девятую строчку, Даниил Медведев остался на четвертой
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 21 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 31-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

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На прошлой неделе 22-летний спортсмен стал победителем "ВТБ Кубка Кремля", обыграв в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. На счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, финал в Москве стал для него четвертым в карьере. 22-е место в рейтинге является для Рублева самым высоким в карьере.

Еще один россиянин Карен Хачанов, который уступил в Москве в 1/4 финала итальянцу Андреасу Сеппи и не смог защитить титул победителя турнира, опустился на девятую строчку. Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Из-за усталости он снялся с московского турнира, также он пропустит соревнования в Вене, которые пройдут на этой неделе.

В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 21 октября:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
  • 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;
  • 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
  • 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;
  • 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3740;
  • 8 (9). Кей Нисикори (Япония) - 2860;
  • 9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2785;
  • 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
  • 22 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1571.
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