Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 21 октября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 31-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.
На прошлой неделе 22-летний спортсмен стал победителем "ВТБ Кубка Кремля", обыграв в финале француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. На счету россиянина теперь две победы на турнирах ATP, финал в Москве стал для него четвертым в карьере. 22-е место в рейтинге является для Рублева самым высоким в карьере.
Еще один россиянин Карен Хачанов, который уступил в Москве в 1/4 финала итальянцу Андреасу Сеппи и не смог защитить титул победителя турнира, опустился на девятую строчку. Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Из-за усталости он снялся с московского турнира, также он пропустит соревнования в Вене, которые пройдут на этой неделе.
В рейтинге лидерство сохранил серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 21 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
- 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3740;
- 8 (9). Кей Нисикори (Япония) - 2860;
- 9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2785;
- 10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
- 22 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1571.