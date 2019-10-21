РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения соответствия кодексу WADA

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестирование спортсменов даже в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, и 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

"У WADA нет никаких претензий к работе Российского антидопингового агентства, мы не имеем никакого отношения к случаям возможных манипуляций с данными лаборатории, - отметила Пахноцкая. - Поэтому даже в случае лишения статуса соответствия мы продолжим работу по тестированию спортсменов".

Регулярное допинг-тестирование российских спортсменов является непременным условием их участия в международных соревнованиях.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор ранее сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства может быть принято на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации.