Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании-организаторе мероприятия "Париматч".

"Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России", - говорится в пресс-релизе.

Организаторы отмечают, что Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме. "Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон", - сообщается в тексте заявления.

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).