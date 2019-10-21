Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября

Ирландский боец смешанного стиля расскажет о своих ближайших планах в России и текущей физической форме
Конор Макгрегор AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании-организаторе мероприятия "Париматч".

"Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России", - говорится в пресс-релизе.

Организаторы отмечают, что Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме. "Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон", - сообщается в тексте заявления.

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Газизов: газон на уфимском стадионе "Нефтяник" выглядит плохо только на телекартинке
В воскресенье "Уфа" на своем поле сыграла вничью с ЦСКА со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС