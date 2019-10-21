Газизов: газон на уфимском стадионе "Нефтяник" выглядит плохо только на телекартинке

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Искусственный газон на стадионе "Нефтяник", домашней арене футбольного клуба "Уфа", находится в хорошем состоянии, а выглядит плохо только в телевизионной трансляции. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Уфа" в воскресенье сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России, сравняв счет в концовке встречи. После игры вратарь команды из столицы Башкирии Александр Беленов признал, что поле в Уфе является худшим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Вместимость стадиона "Нефтяник" составляет 15 132 зрителя. Арена была открыта в 1967 году, реконструкция была завершена в 2015-м.

"Газон у нас нормальный, - сказал Газизов. - Почему поднимается шум, я не понял. Крошка впитывает влагу, поэтому, естественно, поле [в трансляции] выглядит так. Как будет суше, картинка будет лучше".

"Мы делаем газон согласно всем нормам ФИФА [Международной федерации футбола] и РФС [Российского футбольного союза]. Нарекания от делегата матча? Их быть не может", - добавил гендиректор "Уфы".

Представитель руководства клуба отметил, что натуральный газон в непростых погодных условиях выглядел бы не лучшим образом. "Сейчас что-то будем решать с картинкой в трансляции. Погода была непростая. Давайте на натуральном поле будет идти дождь несколько дней и на нем будут много играть, посмотрим, какая картинка будет там", - отметил Газизов.

После 13 туров "Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В 14-м туре команда 26 октября на выезде сыграет с занимающим 16-ю строчку "Тамбовом".