Премьерный показ фильма о Льве Яшине состоится 21 ноября

По словам продюсера, премьера может пройти на ледовой арене в Петровском парке, но организаторы еще не определились с окончательным местом показа. Вместимость арены, на которой домашние матчи проводит хоккейный клуб "Динамо", составляет около 11 тыс. зрителей. В кинотеатрах фильм выйдет в прокат с 28 ноября.

"Мы заявили день премьеры на 21 ноября. Идея показать фильм на стадионе "Динамо" правильная, управляющая компания "Динамо" сделала деловое предложение - бесплатно предоставить ледовый дворец. Туда надо будет завозить экран, звук, что сложно технически. Но мы нашли решение, осталось дело за малым - найти финансирование, которое покроет эти расходы", - отметил Капанец.

"Превратить ледовый дворец на одну ночь в самый большой кинотеатр России - очень амбициозно, но нам нужен еще один партнер. Болельщики "Динамо" нуждаются в таком празднике, но времени осталось не так много. Сейчас идут переговоры с Первым каналом, скорее всего, они покажут фильм, им все очень понравилось, они заинтересованы", - сказал Капанец.

Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.