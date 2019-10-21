Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Гаджиев: мероприятие Макгрегора в Москве будет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым

По мнению промоутера, это один из первых шагов для организации боя

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проведение ирландцем Конором Макгрегором пресс-конференции в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

На эту тему
Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября

Ранее стало известно, что Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября.

"Я бы не стал употреблять слово провокация, - сказал Гаджиев. - Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя".

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Нурмагомедов в последнем поединке удушающим приемом победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед и ни одного поражения.

Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Турецкий арбитр Палабыйык назначен на матч Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Зенит"
Встреча пройдет в Германии 23 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС