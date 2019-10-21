Гаджиев: мероприятие Макгрегора в Москве будет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проведение ирландцем Конором Макгрегором пресс-конференции в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября.

"Я бы не стал употреблять слово провокация, - сказал Гаджиев. - Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя".

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона UFC в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Нурмагомедов в последнем поединке удушающим приемом победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед и ни одного поражения.

Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).