КХЛ назвала лучших игроков недели

ТАСС, 21 октября. Канадский игрок рижского "Динамо" Брэндон Макмиллан признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

29-летний Макмиллан вместе с командой одержал две гостевые победы в трех матчах, набрал 7 очков (1 шайба + 6 голевых передач), что является лучшим результатом недели. Нападающий в каждом матче набирал очки, на его счету три результативные передачи в матче с "Барысом" (4:3 ОТ), а также заброшенная шайба и две передачи во встрече с "Трактором" (4:3). Макмиллан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1".

Лучшим голкипером признан вратарь хабаровского "Амура" Евгений Аликин, который одержал две победы в двух матчах. В игре против череповецкой "Северстали" он сохранил свои ворота в неприкосновенности, эта игра стала для него второй "сухой" в сезоне. Голкипер отразил 98,48% бросков, что является лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели признан игрок казанского "Ак Барса" Альберт Яруллин, который вместе с командой одержал две победы в трех матчах, набрал в них 3 очка (1+2). Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1".

Лучшим новичком стал 20-летний нападающий нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук, который выиграл с командой два гостевых матча. Гончарук все встречи завершил с положительным показателем полезности при общем показателе +3.