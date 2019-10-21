Турецкий арбитр Палабыйык назначен на матч Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Зенит"

ТАСС, 21 октября. Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким "Лейпцигом" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Мустафа Эйсой и Серкан Олгунджан, резервный арбитр - Халис Озкахья. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут итальянец Массимилиано Иррати и турок Мете Калкаван. Встреча между "Лейпцигом" и петербургским клубом пройдет 23 октября в Лейпциге, начало игры - в 19:55 мск.

В нынешнем сезоне арбитр работал на матче другой российской команды - ЦСКА, которая играла во втором туре группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола" (0:2).

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка, "Лейпциг" - три, португальская "Бенфика" не имеет в активе очков.