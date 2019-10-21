Рожков: ситуация со статусом РУСАДА не влияет на Паралимпийский комитет России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ситуация со статутом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никак не влияет на Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом журналистам заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть", - сказал Рожков.

"Новых решений мы не ждем, - сказал Рожков. - Мы выполняем все критерии, все идет по графику. Ребята участвуют в чемпионатах мира и других международных соревнованиях".

Сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне было дано три недели, чтобы объяснить причины их появления, 8 октября соответствующее письмо было отправлено.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор ранее сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства может состояться на внеочередном заседании исполкома WADA, которое пройдет после 7 ноября, при новом президенте организации.

Генеральная ассамблея МПК пройдет с 24 по 27 октября в Бонне.