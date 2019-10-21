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Конгресс Международного союза биатлонистов

Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдет в декабре

По словам члена рабочей группы Виктора Майгурова, заседание может пройти во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене

МЮНХЕН, 21 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередное заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации пройдет в середине декабря. Об этом ТАСС сообщил член правления СБР Виктор Майгуров, который входит в состав рабочей группы.

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В субботу конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать изменение статуса СБР, на заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила 6 из 12 условий своего восстановления.

"Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене", - сказал Майгуров.

Австрийский этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 декабря.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

Теги
Конгресс Международного союза биатлонистов
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