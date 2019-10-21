Чешская бригада арбитров рассудит матч между ЦСКА и "Ференцварошем" в Лиге Европы

ТАСС, 21 октября. Чешская бригада арбитров во главе с Павлом Орлом получила назначение на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между российским ЦСКА и венгерским "Ференцварошем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Петр Блажей и Иржи Кршиж, резервным арбитром назначен Ондрей Печанец. Встреча пройдет 24 октября в Москве, начало - в 19:55 мск.

Матч группы С между российским "Краснодаром" и турецким "Трабзонспором" рассудит австрийская бригада рефери. Главным арбитром матча назначен Харальд Лехнер, его помощниками станут Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич, резервным рефери будет Джулиан Вайнбергер. Встреча пройдет 24 октября в Турции, начало - в 22:00 мск.

ЦСКА в турнирной таблице группы H занимает последнее место, не набрав очков. Лидирует болгарский "Лудогорец" (6 очков), на втором месте идет испанский "Эспаньол" (4), на третьем - "Ференцварош" (1).

"Краснодар" в группе С идет на последней строчке, потерпев два поражения. Лидирует испанский "Хетафе" (6 очков), на второй позиции идет швейцарский "Базель" (4), на третьей - "Трабзонспор" (1).