Соревнования на Кубок главы Чечни впервые прошли на курорте "Ведучи"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Велосоревнования на Кубок главы региона впервые прошли на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Курорт "Ведучи" первые принял в Чечне соревнования по скоростному спуску на горном велосипеде на Кубок главы республики. Абсолютным чемпионом среди взрослых стал начинающий гонщик Саид-Магомед Мусадов, который обошел мастеров на "синей" трассе в 1,7 километра и показал результат 2 минуты 57 секунд", - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие велосипедисты из Чечни и Дагестана, многие приехали на мероприятие семьями. Заезды проходили в трех категориях: "юниоры", "мастера" и "мужчины". Самым младшим участником гонок стал восьмилетний Юсуф Ахадов.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из них появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.