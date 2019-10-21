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Лига чемпионов

Аншлаг ожидается на матче Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Зенитом" в Германии

Встреча состоится в среду

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 октября. /ТАСС/. Полные трибуны ожидаются на матче группового этапа Лиги чемпионов между немецким "Лейпцигом" и российским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе немецкого клуба.

"Зенит" сыграет на выезде против "Лейпцига" в среду, начало встречи - 19:55 мск. Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена", который вмещает около 44 тысяч зрителей.

"На данный момент уже продано 39 тысяч билетов", - заявили в пресс-службе.

В турнирной таблице группы G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка, "Лейпциг" - три, португальская "Бенфика" не имеет в активе очков.

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