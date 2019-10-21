Болгарский футбольный союз определился с новым главным тренером сборной

"В настоящее время проходит завершающий этап переговоров, совсем скоро Дерменджиев будет официально объявлен главным тренером сборной", - сообщил Лечков.

14 октября в Софии прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась. Во вторник Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. В пятницу Михайлов официально ушел в отставку, на исполкоме БФС также была принята отставка и главного тренера сборной Болгарии по футболу Красимира Балыкова.

Дерменджиев - известный в Болгарии футбольный тренер, возглавляя футбольную команду "Лудогорец", он трижды становился чемпионом страны. Последним местом работы 64-летнего специалиста был футбольный клуб "Левски", который он возглавлял до апреля нынешнего года. Дебют Дерменджиева на новом посту может состояться в середине ноября, когда сборная Болгарии будет принимать команду Гаити в товарищеском матче, а 17 ноября в рамках отборочного турнира Евро-2020 состоится матч Болгария - Чехия. Шансов на выход в финальную стадию чемпионата Европы через квалификацию у команды нет, в группе А она занимает последнее место.