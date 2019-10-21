Организаторы мероприятия с Макгрегором заявили, что приоритетом будет безопасность

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Организаторы пресс-конференции ирландского бойца Конора Макгрегора в Москве считают безопасность приоритетом. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Пресс-конференция Макгрегора пройдет в Москве 24 октября.

"Это спортивный визит, где у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Конором, узнать чемпиона поближе и вдохновиться на новые победы. Вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными для организаторов", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, в этот же период времени в Москве может находиться чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях, при этом ирландец намекнул на свой приезд в Россию. В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор в апреле 2018 года в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорен к исправительным работам и штрафу.