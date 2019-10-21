Колобков обсудил с главой Федерации дзюдо России подготовку сборной к Олимпиаде - 2020

ТАСС, 21 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации дзюдо России Василием Анисимовым и генеральным менеджером сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

"Мы обсудили подготовку к Олимпиаде 2020 года в Токио. Приятно, что наша команда уже практически отобралась на Олимпийские игры, осталось только добрать одну весовую категорию. Сейчас проходит завершающий этап подготовки, спортсменам важно подойти к Олимпиаде без травм. На данный момент графики сформированы, еще будут проведены соревнования, поэтому окончательно команда будет отобрана к концу мая", - сказал Колобков.

В свою очередь Анисимов отметил, что сборная нацелена на успешное выступление на Олимпийских играх 2020 года. "У нас еще восемь рейтинговых соревнований, вся сборная нацелена на то, чтобы участвовать и выступить с достоинством на Олимпиаде, - сказал он. - В Токио серьезная школа, поскольку японцы являются родоначальниками дзюдо, мы уверены, что энтузиазм сборной во главе с Эцио Гамбой, который собрал очень хорошую команду тренеров, принесет успех. Будем выступать так, чтобы было не стыдно возвращаться из Токио в Москву".

Гамба добавил, что у спортсменов мужской и женской сборных высокий уровень подготовки, который позволит атлетам бороться за медали во всех весовых категориях как в индивидуальных, так и в командных турнирах.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.