Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев" в матче с "Оренбургом"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Судья Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга". Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

В воскресенье "Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург" со счетом 1:0. На 85-й минуте игры защитник самарцев Александр Анюков в своей штрафной площади нарушил правила на полузащитнике "Оренбурга" Сергее Терехове, но Казарцев не стал назначать пенальти в ворота гостей.

"Арбитр был обязан назначить пенальти и показать желтую карточку Анюкову. Если пенальти не назначается, положительной оценки быть не может", - сказал Егоров.

В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"В моменте с Черновым арбитр поступил правильно - расстояние было маленькое, мяч шел от своего игрока, рука была в естественном положении. По оценкам арбитра мы не говорим - это закрытая информация. Его работу оценил инспектор, я с ним полностью согласен. Он не абстрагировался, а смотрел за ситуацией, поскольку он футбольный арбитр, а не боксерский, и вынес решения тем, кто принимал самое активное участие - Анюкову, Божовичу и Федотову", - отметил Егоров.

"Материалы по этому матчу направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет, он будет принимать меры. По моему мнению достаточно красных карточек", - добавил Егоров.