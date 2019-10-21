Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев" в матче с "Оренбургом"

Глава департамента судейства Российского футбольного союза отметил, что защитник самарцев Александр Анюков нарушил правила на полузащитнике "Оренбурга" Сергее Терехове

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Судья Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга". Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

На эту тему
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург", одержав третью подряд победу в РПЛ

В воскресенье "Крылья Советов" на выезде обыграли "Оренбург" со счетом 1:0. На 85-й минуте игры защитник самарцев Александр Анюков в своей штрафной площади нарушил правила на полузащитнике "Оренбурга" Сергее Терехове, но Казарцев не стал назначать пенальти в ворота гостей.

"Арбитр был обязан назначить пенальти и показать желтую карточку Анюкову. Если пенальти не назначается, положительной оценки быть не может", - сказал Егоров.

В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"В моменте с Черновым арбитр поступил правильно - расстояние было маленькое, мяч шел от своего игрока, рука была в естественном положении. По оценкам арбитра мы не говорим - это закрытая информация. Его работу оценил инспектор, я с ним полностью согласен. Он не абстрагировался, а смотрел за ситуацией, поскольку он футбольный арбитр, а не боксерский, и вынес решения тем, кто принимал самое активное участие - Анюкову, Божовичу и Федотову", - отметил Егоров.

"Материалы по этому матчу направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет, он будет принимать меры. По моему мнению достаточно красных карточек", - добавил Егоров.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
Четыре шайбы Тарасова помогли московскому "Динамо" обыграть "Амур" в матче КХЛ
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС