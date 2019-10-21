Москвина: фигуристы Бойкова и Козловский находятся в хорошей форме перед Гран-при в Канаде

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский полны задора и позитивного настроя перед стартом в серии Гран-при на этапе Skate Canada в Келуоне. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Тамара Москвина.
Фигуристы начали сезон выступлением на турнире Shanghai Trophy в Китае, где стали вторыми.
"Перед соревнованиями все в хорошей форме, здоровы и полны задора. Ошибки выступления в Шанхае мы уже проехали, забыли и исправили - в Канаде постараемся их не допускать", - рассказала Москвина.
На вопрос корреспондента ТАСС, не опасаются ли спортсмены проблем акклиматизации, как это произошло с некоторыми российскими фигуристами в первый день выступления на первом этапе Гран-при Skate Amerika в Лас-Вегасе, Москвина ответила: "Кому джетлаг, кому домашние стены. Мы будем стараться кататься так, чтобы на это не могли повлиять никакие обстоятельства".
Спортсмены вылетают на турнир в Канаду 23 октября, соревнования пройдут с 25 по 27 октября.