Москвина: фигуристы Бойкова и Козловский находятся в хорошей форме перед Гран-при в Канаде

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский полны задора и позитивного настроя перед стартом в серии Гран-при на этапе Skate Canada в Келуоне. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Тамара Москвина.

Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в США и вошла в историю

Громкий дебют. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в США и вошла в историю

Фигуристы начали сезон выступлением на турнире Shanghai Trophy в Китае, где стали вторыми.

"Перед соревнованиями все в хорошей форме, здоровы и полны задора. Ошибки выступления в Шанхае мы уже проехали, забыли и исправили - в Канаде постараемся их не допускать", - рассказала Москвина.

На вопрос корреспондента ТАСС, не опасаются ли спортсмены проблем акклиматизации, как это произошло с некоторыми российскими фигуристами в первый день выступления на первом этапе Гран-при Skate Amerika в Лас-Вегасе, Москвина ответила: "Кому джетлаг, кому домашние стены. Мы будем стараться кататься так, чтобы на это не могли повлиять никакие обстоятельства".

Спортсмены вылетают на турнир в Канаду 23 октября, соревнования пройдут с 25 по 27 октября.