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Футбол в России

Егоров: судья верно попросил перебить пенальти в матче "Зенит" - "Ростов"

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин вышел из ворот до удара

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Арбитр Сергей Карасев вынес верное решение, потребовав перебить пенальти в ворота "Ростова" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с "Зенитом". Об этом журналистам заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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В субботу "Зенит" на своем поле разгромил "Ростов" со счетом 6:1. В концовке встречи судейская бригада потребовала перебить одиннадцатиметровый (первый удар нападающего Артема Дзюбы вратарь гостей Егор Бабурин отразил), поскольку голкипер, нарушив правила, ушел с линии ворот. Вторую попытку форвард сине-бело-голубых реализовал.

"Он [Бабурин] чуть ли не на два метра вышел из ворот. Решение перебить было абсолютно правильным", - сказал Егоров.

На 12-й минуте встречи Карасев назначил пенальти в ворота гостей за фол Денниса Хаджикадунича на Дзюбе, показав первому желтую карточку. На игре работала система видеоассистента рефери (VAR), эти функции исполняли видеоарбитр Михаил Вилков и его ассистент Алексей Матюнин. В момент передачи на форварда хозяев поля они верно определили, что тот не был в офсайде.

"Красная карточка [Хаджикадуничу] не показана абсолютно правильно. Что касается линии офсайда, на матче была VAR. На VAR-аппаратуре не возникло сомнений, что было правильное положение. Между видеоассистентами и судьей был диалог, у них не возникло ни малейшего сомнения, в том что офсайда не было", - сказал Егоров.

Спустя несколько минут после второго пенальти в ворота "Ростова" Карасев назначил одиннадцатиметровый в ворота "Зенита" за фол капитана команды Бранислава Ивановича на защитнике соперника Евгении Чернове в штрафной петербургской команды. Пенальти реализовал полузащитник гостей Роман Еременко. "Есть повтор из-за ворот, там все видно. Пенальти был назначен правильно", - подчеркнул Егоров.

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