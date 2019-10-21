Около 1500 болельщиков поддержат "Зенит" на гостевом матче против "Лейпцига"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 октября. /ТАСС/. Примерно 1500 болельщиков поддержат российский "Зенит" на гостевой встрече группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь клуба из Санкт-Петербурга Антон Макаренко.

"Зенит" сыграет против "Лейпцига" в среду, начало - 19:55 мск.

"Ожидается около 1500 болельщиков "Зенита" на матче с "Лейпцигом", - сообщил Макаренко.

Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена", которая вмещает около 44 тыс. зрителей. Ранее пресс-служба немецкого клуба сообщила ТАСС, что на матч уже продано 39 тыс. билетов.