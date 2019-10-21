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Наследие ЧМ-2018

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде передадут региону 1 января 2020 года

До 2023 года содержание стадиона будет финансироваться из федерального бюджета
Стадион "Калининград" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Процедура передачи стадиона "Калининград", построенного на острове Октябрьский в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершится 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Распоряжение о передаче стадиона подписано, с 1 января мы должны стать полноправными хозяевами. Были нюансы, связанные с передачей в течение года именно с финансовой точки зрения, поэтому было решено по финансовому году провести водораздел, мы примем его в конце года, а с 1 января станем полноправными владельцами", - сказал Лысков.

Собеседник ТАСС уточнил, что до 2023 года финансировать содержание стадиона будет федеральный бюджет. "В год содержание стадиона "Калининград" потребует 250-300 млн рублей. За это время необходимо вывести его на приемлемый уровень окупаемости", - уточнил руководитель пресс-службы.

В областном правительстве считают, что передача стадиона в собственность региону даст массу возможностей. "Например, стоимость аренды этого объекта для игр калининградской "Балтики" сократится в два раза, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на клуб. Также мы сможем активно задействовать стадион и территорию вокруг него в городских мероприятиях, концертных программах, что несомненно создаст новую точку притяжения в городе", - сказал Лысков.

"Сейчас правительство области совместно с коллегами из архитектурных бюро работает над концепцией застройки территории вокруг стадиона. В перспективе остров Октябрьский станет новым спортивно-культурным центром города, на котором разместятся филиалы ведущих музеев и театров нашей страны", - добавил собеседник, уточнив, что на острове до 31 декабря 2023 года должно завершиться строительство всех объектов культурно-образовательного и музейного комплекса.

Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тыс. зрителей. Он представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 м, ширина - 65 м, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала. Во время чемпионата мира по футболу арена приняла четыре матча.

Теги
Калининградская областьНаследие ЧМ-2018
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