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Лига чемпионов

Сарри: "Локомотив" является опасным соперником для "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов

Наставник итальянской команды отметил действия железнодорожников в матче первого тура группового этапа против "Байера"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" доставит проблемы футболистам туринского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри.

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Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Турине.

"Мы видели, как они играли в Леверкузене (в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее", - отметил Сарри.

Главный тренер "Ювентуса" рассказал, что пока не определился с тем, кто будет играть в нападении с Криштиану Роналду. "Я счастлив, что у меня огромный выбор, впору жеребьевку проводить, завтра решу. Но [полузащитник] Аарон Рэмзи не будет играть, есть ощущение на тренировках, что его мышцы забиты. [Защитник] Данило уже тренируется с командой, физическое состояние стабильно, но вопрос - сможет ли сыграть все 90 минут, у всех защитников разная характеристика, а не иерархия, надеюсь, что в скором времени у меня будет больше вариантов", - сказал Сарри.

Он также подчеркнул, что гордится тем, что тренирует Криштиану Роналду. "Этот игрок способен ставить цели как для команды, так и для себя. Он находится в эволюционном состоянии", - сказал Сарри.

В первых двух турах группы D "Локомотив" победил в гостях немецкий "Байер" (2:1) и уступил дома испанскому "Атлетико" (0:2). Московский клуб с 3 очками занимает третье место в таблице группы, уступая "Ювентусу" и "Атлетико", в активе которых по 4 очка. Замыкает таблицу "Байер" (0 очков).

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