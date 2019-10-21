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КХЛ

"Сочи" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Куньлуню"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из столицы Китая

ТАСС, 21 октября. "Сочи" со счетом 2:3 уступил пекинскому "Куньлуню" в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Давид Бондра (18-я минута), Тревор Мерфи (20) и Жильбер Брюле (25), у проигравших отличились Артем Точилин (3) и Степан Старков (50).

"Сочи" потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ, последний раз клуб одержал победу в домашней игре против омского "Авангарда" (4:3 ОТ) 4 октября. "Куньлунь" прервал серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Сочи" идет на предпоследнем, 11-м месте, в активе клуба 15 очков после 20 матчей, "Куньлунь" идет 11-м на Востоке, набрав в 20 играх 18 очков. В следующем матче "Сочи" в гостях сыграет с хабаровским "Амуром" 23 октября, "Куньлунь" сыграет в гостевой встрече с "Авангардом" 25 октября.

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