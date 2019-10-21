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КХЛ

Пелино стал старшим тренером клуба КХЛ "Локомотив"

Позднее в понедельник ярославцы примут челябинский "Трактор"

ТАСС, 21 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" объявил о том, что Майк Пелино назначен старшим тренером команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Локомотива".

Специалист приступит к своим обязанностям с 21 октября, когда "Локомотив" дома примет челябинский "Трактор". Матч пройдет в понедельник позднее.

Отмечается, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Ардашев вернулся на пост спортивного директора клуба. Ардашев с 24 сентября занимал пост исполняющего обязанности вместо канадского специалиста Крейга Мактавиша.

"Локомотив" в турнирной таблице Восточной конференции идет на девятом месте, набрав 16 очков в 18 матчах.

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