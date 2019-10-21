Семин: ФК "Локомотив" играет неплохо, раз тренер "Ювентуса" похвалил клуб

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Похвала со стороны главного тренера туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри является признаком хорошей работы московского "Локомотива". Такое мнение на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов высказал главный тренер российского футбольного клуба Юрий Семин.

Матч третьего тура группового этапа турнира "Ювентус" - "Локомотив" пройдет во вторник в Турине, начало - 22:00 мск. Ранее Сарри на пресс-конференции отметил, что "Локомотив" обыграл в первом туре немецкий "Байер" (2:1) благодаря прессингу.

"Если Сарри похвалил "Локомотив", значит дела у нас идут нормально, это знак нашей хорошей работы. Завтра увидим, составим ли мы конкуренцию "Ювентусу", - сказал Семин.

Тренер отметил, что в предстоящем матче не сыграют нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан, а также полузащитник Антон Миранчук.