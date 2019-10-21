Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Чорлука: футболисты "Локомотива" постараются не ошибаться в матче с "Ювентусом"

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник в Турине, начало - 22:00 мск

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" постараются не допустить ошибок в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом". Об этом на пресс-конференции перед матчем с "Ювентусом" рассказал защитник российского клуба Ведран Чорлука.

Матч "Ювентус" - "Локомотив" начнется во вторник в 22:00 мск. В предыдущем туре "Локомотив" дома проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:2.

"Могу сравнить "Ювентус" с "Атлетико", с которым мы играли две недели назад. Это равные команды, и мы постараемся не сделать ошибок", - сказал Чорлука.

Московский клуб с тремя очками занимает третье место в таблице группы D, уступая "Ювентусу" и "Атлетико", в активе которых по четыре очка. Замыкает таблицу немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.

Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Мане, Агуэро и де Йонг номинированы на приз "Золотой мяч"
France Football учредил приз лучшему футболисту мира в 1956 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС