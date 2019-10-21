Чорлука: футболисты "Локомотива" постараются не ошибаться в матче с "Ювентусом"

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" постараются не допустить ошибок в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом". Об этом на пресс-конференции перед матчем с "Ювентусом" рассказал защитник российского клуба Ведран Чорлука.

Матч "Ювентус" - "Локомотив" начнется во вторник в 22:00 мск. В предыдущем туре "Локомотив" дома проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:2.

"Могу сравнить "Ювентус" с "Атлетико", с которым мы играли две недели назад. Это равные команды, и мы постараемся не сделать ошибок", - сказал Чорлука.

Московский клуб с тремя очками занимает третье место в таблице группы D, уступая "Ювентусу" и "Атлетико", в активе которых по четыре очка. Замыкает таблицу немецкий "Байер", не набравший ни одного очка.