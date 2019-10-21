Мане, Агуэро и де Йонг номинированы на приз "Золотой мяч"

ТАСС, 21 октября. Французский журнал France Football объявил имена первых пяти претендентов на получение приза лучшему игроку мира - "Золотой мяч".

На приз номинированы сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, голландский полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг (в сезоне-2018/19 выступал за "Аякс" - прим. ТАСС), французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис, аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и сербский нападающий "Аякса" Душан Тадич.

Во второй пятерке номинантов - форвард "Пари Сен-Жермен" француз Килиан Мбаппе, английский защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, голландский полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек, габонский нападающий английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Имена других 20 претендентов будут объявлены позднее в понедельник.

France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году.